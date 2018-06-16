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    Ван Марвейк: Пенальти на Гризманне был спорным

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    Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал поражение от сборной Франции в первом матче на ЧМ-2018.

    Берт ван Марвейк
    Берт ван Марвейк
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    «Я горжусь своими парнями, которые показали отличный футбол сегодня. Мы здорово сыграли против Франции, которая просто не знала, что делать. Их футболисты сами в этом признались, так что это большой комплимент для нас», — цитирует ван Марвейка «Чемпионат».

    «Пенальти в наши ворота был спорным. Им повезло еще и со вторым голом. А еще был момент, когда Юрича ударили сзади по ногам. Мы крайне разочарованы результатом, но при этом хочу поблагодарить ребят, которые сыграли на 95 % возможностей. Мы заслужили ничью. Команда работала очень упорно на протяжении последних четырех недель, что дало мне уверенность, что мы способны показать результат. Позитивная вещь в том, что мы показали всем, что может вести свою игру», — добавил тренер.

    «Что касается видеоповторов, то в первом эпизоде я не увидел пенальти. Может, мне было плохо видно. Думаю, что судьи должны прибегать к помощи повторов только тогда, когда сомневаются. Арбитр стоял близко, и сначала он сказал продолжать игру. Когда ты уверен, что это точно не пенальти, то не стоит просить просмотр видео. Нам предстоит еще многое изменить в работе этой системы», — также сказал ван Марвейк.

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