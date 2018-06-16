Дешам: Первый матч на этом ЧМ получился простым только для России

Главный тренерпрокомментировал победу команды в стартовом матче ЧМ-2018 против

«Первый матч всегда очень важен. Нам удалось сегодня добиться победы, поэтому мы в лучшем положении. Хорошая австралийская сборная повторила то, что делала в предыдущих матчах. Нам не хватало скорости движения и скорости передач. Плохо удавались перехваты, это сыграло на руку австралийцам», — цитирует Дешама Sport24.

«Есть разные причины такого трудного начала. Мы не очень хорошо начали, но мы блокировали австралийцев высоко, могли еще выше. В этом было не очень много порядка, но они закончили матч с одной голевой возможностью — пенальти. Я не хочу оправдываться, дело не в молодости нашей команды. За последние четыре ЧМ Франция только раз стартовала с победы. Австралия — не самая сильная сборная, но у нее есть свои хорошие качества. Первый матч получился простым только для России, у всех остальных сложности», — также отметил Дешам.

«Проблемы в атаке? Я бы не назвал их ужасными. Мы дали сопернику играть в их ритме, не смогли включить скорость, этого и не хватило. Нельзя сказать, что мы не знали, что делать. Просто мы делали это плохо. Мы дали Австралии возможность перестраиваться — в этом проблема», — добавил французский специалист

Напомним, Франция обыграла Австралию со счетом 261.