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    Фарфан сыграет в атаке сборной Перу против Дании

    ЧМ-2018. Перу — Дания: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Перу Сборная Дании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Тренерские штабы сборных Перу и Дании огласили стартовые составы на матч 1-го тура группы С чемпионата мира по футболу — 2018.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан
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    Матч пройдет в Саранске, на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 мск.

    С первых минут у южноамериканцев сыграет форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

    Перу: Гальесе, Родригес, Трауко, Куэва, Фарфан, Тапиа, Рамос, Адвинкула, Каррильо, Йотун, Флорес.

    Дания: Шмейхель, Кьер, Кристен, Квист, Дилейни, Йоргенсен, Эриксен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Поульсен, Систо.

    Никогда прежде сборные Перу и Дании друг с другом не встречались.

    Перу — Дания — вторая игра 1-го тура в группе С. Ранее сборная Франции одержала победу со счетом 2:1 над командой Австралии (фото).

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Дании. Коэффициент на ее победу 2,45. Победа Перу оценивается в среднем в 3,20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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