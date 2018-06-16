Фарфан сыграет в атаке сборной Перу против Дании

Матч пройдет в Саранске, на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 мск.
С первых минут у южноамериканцев сыграет форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
Перу: Гальесе, Родригес, Трауко, Куэва, Фарфан, Тапиа, Рамос, Адвинкула, Каррильо, Йотун, Флорес.
Дания: Шмейхель, Кьер, Кристен, Квист, Дилейни, Йоргенсен, Эриксен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Поульсен, Систо.
Никогда прежде сборные Перу и Дании друг с другом не встречались.
Перу — Дания — вторая игра 1-го тура в группе С. Ранее сборная Франции одержала победу со счетом 2:1 над командой Австралии (фото).
Букмекеры в матче отдают победу сборной Дании. Коэффициент на ее победу 2,45. Победа Перу оценивается в среднем в 3,20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.