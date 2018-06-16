Хадльгримссон: Знали, как вести матч с Аргентиной

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат игры с(1:1) на ЧМ-2018.

«Для нас это была большая игра, историческая. Мы впервые в финальной части чемпионата мира, а тут еще Аргентина — не самый простой соперник для первого матча. Это большой опыт, хорошо, что у нас теперь он есть. Мы знали, как вести матч. Знали, что они будут владеть мячом 70% матча. Мы блестяще сыграли в обороне, я благодарю за это ребят. Они отработали идеально 90 минут против звезд Аргентины. С тренерской точки зрения ничего нового не было.

Я уже говорил, что за Аргентину выступают футболисты высочайшего уровня. Они были в финале прошлого чемпионата мира. Уверен, что и в этом году они пройдут далеко. Считаю, что заработанное очко с ними – это очень большое дело.

Тактически футболисты соперника пытались создавать себе пространство и время, мы делали полностью наоборот. У них были свои возможности, у нас были свои. Игра могла закончиться с любым исходом», — цитирует Хадльгримссона «Чемпионат».