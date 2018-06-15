Хименес: На старте турнира крайне важно поймать победную волну

Защитник сборной Уругвая, ставший автором единственного мяча в ЧМ-2018 матче против Египта (1:0), отметил плотность обороны соперника.

Игра группового турнира чемпионата мира-2018 прошла в Екатеринбурге, стадион не был заполнен полностью. Встреча собрала только 27 015 болельщиков при вместимости арены 33 016.

«Пустые места на трибунах? Это нам не мешало. Мы были заняты своим делом. И очень рады, что удалось дожать такого сложного соперника. На старте турнира крайне важно поймать победную волну.

Египет классно оборонялся большими силами, действовал компактно. Ни о какой недооценке и речи быть не может. С самого начала понимали, что будет очень тяжело», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».