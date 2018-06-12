Салах: Сила сборной Египта заключается в том, что мы – команда

Нападающий сборной Египта по футболуподелился ожиданиями от чемпионата мира в России и оценил перспективы команды.

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«Сила сборной Египта заключается в том, что мы – команда. Мы дружны между собой, играли вместе в молодежной сборной. У нас молодая команда, за исключением нашего вратаря Эссама эль-Хадари.

Какой результат на турнире будет признан успешным? Победа в финале (улыбается)! Это сложный вопрос, но я не хотел бы дойти до четвертьфинала или до полуфинала просто для того, чтобы проиграть и немедленно отправиться домой.

Мы знаем, что выйти из группы будет нелегко, потому что все три наших соперниками очень хороши. Сыграем с ними, а там увидим. В любом случае не могу дождаться начала чемпионата», — цитирует «Спорт-Экспресс» Салаха.

Египтяне сыграют в группе А с командами с Уругвая (15 июля в Екатеринбурге), России (19 июля, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июля, Волгоград).