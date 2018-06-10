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    Геркус: Игроки «Локо» сыграли ключевую роль в завоевании чемпионства

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    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, какие факторы помогли команде завоевать чемпионский титул.

    Илья Геркус
    Илья Геркус
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  • В прошлом сезоне команда стала чемпионом России в третий раз в своей истории, завоевав титул впервые за 14 лет.

    «Так обычно никто не взвешивает – эти больше внесли, эти меньше. Поэтому отвечать сложно, но я попробую. Подбор игроков – это всегда важная часть.

    Мы все – зрители, мы стоим за периметром поля, а на поле выходят игроки. И если игроки готовы быть сильнее соперников на протяжении всего турнира, если они вдохновлены, то есть шанс стать чемпионом.

    Тренер, тренерский штаб, конечно же. Они выбирают, в конце концов, из 23 человек тех 11, которые выйдут на поле, они определяют замены, определяют тактику.

    Доктора и физиотерапевты, которые готовят игроков, которые смотрят, чтобы они были размяты, правильно восстанавливались, правильно питались. Ну и болельщики, которые оказывают сильное влияние.

    Менеджмент – конечно, он собирает команду. Менеджмент поставил на последнее место, потому что называл людей по мере продвижения от фронт-офиса к бэк-офису, от поля за кулисы. То есть сначала артисты переднего плана, потом заднего, потом оркестр, потом режиссер.

    Директорат, администрация театра – самые важные люди, без них театра не будет, но и без актеров не будет, и без публики. Тут все взаимосвязано – это шоу», — цитируют Геркуса «Ведомости».

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