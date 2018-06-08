Мертенс никогда не будет играть в Китае

Дрис Мертенс
corrieredellosport.it
Сумма отступных за бельгийского футболиста для иностранных клубов составляет 28 миллионов евро.
«Я никогда не буду играть в Китае, потому что моя супруга Кэт не хочет переезжать туда.
У меня была такая возможность, и я мог бы заработать за два года больше, чем за всю карьеру. Но мне все очень нравится в Неаполе, у меня еще два года по контракту, посмотрим, как все сложится», – сказал Мертенс в эфире одного из бельгийских телеканалов.
В минувшем сезоне Мертенс провел 38 матчей в Серии А, забил 18 мячей и отдал 7 результативных передач.