ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинВашингтон ждал этого 44 года, Овечкин — 13 лет
  • 13:14
    • Игуаин хотел бы поиграть в АПЛ
  • 13:00
    • «Лион» опроверг информацию о переходе Фекира в «Ливерпуль»
  • 12:43
    • «Лестер» приобрел защитника «Вест Бромвича»
  • 11:53
    • Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию
  • 11:44
    • Жирков вернулся в общую группу
    Все новости спорта

    Мертенс никогда не будет играть в Китае

  • подписаться
    •
    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что никогда не будет играть в китайском чемпионате.

    Дрис Мертенс
    Дрис Мертенс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Сумма отступных за бельгийского футболиста для иностранных клубов составляет 28 миллионов евро.

    «Я никогда не буду играть в Китае, потому что моя супруга Кэт не хочет переезжать туда.

    У меня была такая возможность, и я мог бы заработать за два года больше, чем за всю карьеру. Но мне все очень нравится в Неаполе, у меня еще два года по контракту, посмотрим, как все сложится», – сказал Мертенс в эфире одного из бельгийских телеканалов.

    В минувшем сезоне Мертенс провел 38 матчей в Серии А, забил 18 мячей и отдал 7 результативных передач.

  • По теме
  • Трансферный дайджест. 29 мая — 4 июня
  • 04/06/2018 в 13:25
    •
  • Прогноз
  • Дания — Мексика
  • Завтра в 21:00
    •
    Наполи Серия A Футбол Италии Трансферы Китай. Суперлига Футбол Китая Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные люксовые автомобили 2018 годаСамые ожидаемые автомобили 2018–2020 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Короля грунта» не остановить?
  • Рафаэль Надаль — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Сенегал не устоит в Осиеке
  • Хорватия — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,72
    •
  • Альпийская выдержка против самурайской энергии
  • Швейцария — Япония. Прогноз и ставки
  • 3,00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Россия завершает последние приготовления Футбол Дневник ЧМ-2018: Усы победы, космический мяч и мексиканские оргииДайджест последних новостей о приближающемся мундиале Вчера в 23:200
  • 10:41
    • Марсело: Роналду не владеет «Реалом»
  • 10:31
    • Кузнецов: Случилось опустошение, хочется баночку пива
  • 10:17
    • Овечкин: Сейчас я самый счастливый человек на свете
    Юрген Клопп Футбол Лето «Ливерпуля». Как Клоппу сделать «красных» еще лучшеРассказываем о шагах, которые предстоит предпринять Клоппу этим летом Вчера в 15:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тим против сенсации
  • 4,34
    •
  • 13:44
    • Смолов снялся в ролике Гая Ричи
  • 13:38
    • Дайкема переизбран на пост президента ISU, Лакерник – на пост вице-президента
  • 13:25
    • Мертенс никогда не будет играть в Китае
    Неманья Матич и Маруан Феллайни Футбол Высочайшая. Команда гигантов из игроков ЧМ-2018Победа на чемпионате мира может стать слишком высокой планкой для некоторых команд, но что если бы «высота» стояла на порядке дня? Вчера в 11:090
  • 09:14
    • «Спартак» может подписать полузащитника «Фиорентины»
  • 08:49
    • Овечкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли-2018, Кузнецов — лучшим бомбардиром
  • 12:28
    • Перин прибыл на медобследование перед переходом в «Ювентус»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие