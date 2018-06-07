Джон О'Ши передумал завершать карьеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландииперешел в «Рединг», информирует пресс-служба «роялс».

Контракт заключен на один год. 37-летний футболист перебрался в клуб Чемпионшипа на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне О'Ши выступал за «Сандерленд» и провел 37 матчей, забив 1 гол.

В марте сообщалось, что ирландец принял решение завершить карьеру по окончании сезона.

За 19-летнюю карьеру О`Ши выступал за «Манчестер Юнайтед», «Борнмут» и «Антверпен», завоевав 14 трофеев. Только четыре ирландца — Денис Ирвин, Рой Кин, Стив Хейгвей и Ронни Уилан — выиграли больше медалей.