Дани Алвес перенес операцию на колене

Защитник «Пари Сен-Жермен»перенес операцию на травмированном правом колене, сообщает пресс-служба французского клуба.

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Операция была проведена во вторник в Париже. Ожидается, что бразилец вернется на поле ближе к концу 2018 года.

Напомним, что защитник получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава 8 мая в финальном матче Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0).

Из-за травмы Алвес не сможет помочь своей национальной команде на ЧМ—2018.

В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 7 результативными передачами, а также однажды забил гол.