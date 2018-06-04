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    Лихтштайнер и Шакири — в финальной заявке Швейцарии на ЧМ-2018

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    Сборная Швейцарии огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Джердан Шакири
    Джердан Шакири
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  • Испания не сумела обыграть Швейцарию
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    • Вратари: Роман Бюрки («Боруссия Д», Германия), Ивон-Ландри Мвого («РБ Лейпциг», Германия), Янн Зоммер («Боруссия М», Германия);

    Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия Д», Германия), Йоан Джуру («Антальяспор», Турция), Нико Эльведи («Боруссия М», Германия), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус», Италия), Жак-Франсуа Мубандже («Тулуза», Франция), Рикардо Родригес («Милан», Италия), Фабиан Шер («Депортиво», Испания);

    Полузащитники: Валон Бехрами («Удинезе», Италия), Блерим Джемаили («Болонья», Италия), Желсон Фернандеш («Айнтрахт», Германия), Ремо Фройлер («Аталанта», Италия), Джердан Шакири («Стоук Сити», Англия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Стивен Цубер («Хоффенхайм», Германия), Денис Закария («Боруссия М», Германия);

    Нападающие: Йосип Дрмич («Боруссия М», Германия), Брель Эмболо («Шальке», Германия), Марио Гавранович («Динамо Зг», Хорватия), Харис Сеферович («Бенфика», Португалия).

    Швейцарцы сыграют в группе с Бразилией (17 июня), Сербией (22 июня) и Коста-Рикой (27 июня).

    Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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