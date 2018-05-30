«Шальке» приобрел полузащитника «Униона»

Стивен Скржибски
schalke04.de
Контракт футболиста будет действовать до 30 июня 2021 года. Он стал четвертым новичком «Шальке» в межсезонье вслед за Марком Утом («Хоффенхайм»), Салифом Сане («Ганновер») и Суатом Сердаром («Майнц»).
«Я с детства являюсь огромным фанатом "Шальке". Надеюсь, смогу внести свой вклад в общий результат команды, и следующий сезон станет не менее успешным. Не могу дождаться того момента, когда дебютирую», — сказал Скржибски.
В прошедшем сезоне 25-летний немец провел 29 матчей во второй Бундеслиге, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.