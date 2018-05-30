Гаджиев: Решение не вызывать Глушакова далось Черчесову очень тяжело

Бывший главный тренер «Амкара»поделился мнением насчет невызова в сборную России полузащитника «Спартака»

«Конкуренция на этой позиции очень высокая. Не думаю, что кандидатура Глушакова не учитывалась.

Он показал себя с самой хорошей стороны как в клубе, так и в сборной, заслужил уважение тренерского штаба.

Думаю, решение не вызывать Дениса далось ему очень тяжело. Видимо, какие-то игроки оказались национальной команде нужнее. Игроки центральной линии нашей сборной имеют примерно одинаковый уровень.

Если бы речь шла о каком-то звёздном игроке зарубежного клуба, у которого были бы проблемы психологического характера, то к этому вопросу стоило бы подойти иначе», — приводит слова Гаджиева RT на русском.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.