ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлПарни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?
  • 09:49
    • Неймар пока не готов на сто процентов
  • 08:32
    • Хачанов поднялся на 38-ю строчку в рейтинге АТР
  • 08:18
    • Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»
  • 08:06
    • Павлюченкова поднялась на 28-е место в рейтинге WTA, Шарапова — 30-я
  • 07:50
    • Стали известны сроки сдачи российской антидопинговой лаборатории
    Все новости спорта

    Ефремов: При переезде питерского «Динамо» в Сочи проблем с документами не возникнет

  • подписаться
    •
    Глава ФНЛ Игорь Ефремов отказался комментировать слухи о возможном переезде питерского «Динамо» в Сочи.

    Игорь Ефремов
    Игорь Ефремов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Слухи не комментирую. Знаю, что этот вопрос обсуждался. Когда все это обретет официальную форму, тогда и будем об этом говорить.

    Думаю, что нет [процедурных сложностей с переоформлением места прописки клуба не будет]. Тем более, на перспективах это отразится очень позитивно. В Сочи есть достаточно много болельщиков, которых можно привлечь на трибуны домашних матчей команды. Но главное: такой стадион, как "Фишт", должен быть постоянно задействован в проведении футбольных матчей», — цитирует Ефремова «Известия».

  • По теме
  • Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?
  • Вчера в 12:21
    •
  • Прогноз
  • Мексика — Уэльс
  • 2,20
  • Завтра в 04:00
    •
    Динамо СПб ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживанияЛучшие альтернативы седана Toyota Camry в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Арруабаррена продолжит серию побед против Бабош
  • Лара Арруабаррена — Тимя Бабош. Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
  • Шарапова начнет с разгрома в Париже
  • Мария Шарапова — Ришель Хогенкамп. Прогноз и ставки
  • 1,80
    •
  • Станет ли победным дебют Манчини в сборной Италии?
  • Италия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Свитолина обыграла Томлянович Теннис «Ролан Гаррос». Провал Остапенко, стартовые успехи Макаровой и ДимитроваПодробности первого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:100
  • 07:37
    • Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18
  • 07:27
    • УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов
  • 07:15
    • «Кливленд» победил в Бостоне и вышел в финал плей-офф
    Ирвинг Лосано Футбол За кем следить на ЧМ-2018. Ирвинг ЛосаноВторой материал специальной рубрики к ЧМ-2018 Вчера в 11:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранят ли «моряки» прописку в элите?
  • 8,64
    •
  • 09:33
    • «Ливерпуль» и «Наполи» ведут борьбу за украинского голкипера
  • 09:19
    • Неймар обратился к Кубку мира
  • 09:07
    • Ан. Миранчук: Лидеры сборной — Акинфеев и Смолов, в плане юмора — Дзюба
    Халид Яфай Бокс Яфай дебютировал в США, Иноуэ сокрушил чемпионаОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе Вчера в 13:500
  • 08:51
    • Ефремов: При переезде питерского «Динамо» в Сочи проблем с документами не возникнет
  • 20:57
    • Остапенко не смогла защитить титул чемпионки «Ролан Гаррос»
  • 20:43
    • Фрум — победитель «Джиро д’Италия»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие