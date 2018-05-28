Ефремов: При переезде питерского «Динамо» в Сочи проблем с документами не возникнет

Глава ФНЛотказался комментировать слухи о возможном переезде питерского «Динамо» в Сочи.

«Слухи не комментирую. Знаю, что этот вопрос обсуждался. Когда все это обретет официальную форму, тогда и будем об этом говорить.

Думаю, что нет [процедурных сложностей с переоформлением места прописки клуба не будет]. Тем более, на перспективах это отразится очень позитивно. В Сочи есть достаточно много болельщиков, которых можно привлечь на трибуны домашних матчей команды. Но главное: такой стадион, как "Фишт", должен быть постоянно задействован в проведении футбольных матчей», — цитирует Ефремова «Известия».