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    Клопп сравнил «Реал» со швейцарскими часами

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов пообщался с журналистами на пресс-конференции.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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  • 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

    «Неопытность Зидана? Про меня можно сказать так же. Да, я должен нахожусь в "Ливерпуле", чем он в "Реале", но у Зинедина за спиной невероятная карьера игрока. Я уже говорил, что он является лучшим футболистом своего времени. Столько раз выиграть Лигу чемпионов — просто фантастика. Его команда работает как швейцарские часы.

    "Ливерпуль" постепенно повышает свой уровень, а в субботу мы покажем свои сильные стороны, но и возможности соперника нельзя игнорировать. Завтра будет виден результат нашей работы. Я верю в нашу победу, но шансы равны.

    Наш главный козырь — командный дух. Сто процентов! Парни созрели для больших свершений. Мы мечтали об этом дне и упорно работали, чтобы быть здесь», — цитирует Клоппа Sky Sports.

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