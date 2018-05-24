Смолов тренируется по индивидуальной программе

Нападающий сборной Россиипродолжает работать по индивидуальной программе, информирует Twitter национальной команды.

По плану реабилитации у него запланированы 20-минутная работа на велотренажере, упражнения с резиновыми амортизаторами, а также гладкий бег – две серии по шесть минут.

Смолов получил ушиб мышц голени на тренировке национальной команды 22 мая и с тех пор занимается по индивидуальной программе.

Смолов: Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам

Остальные футболисты, включая Артема Дзюбу и Алана Дзагоева, тренируются в общей группе.

Напомним, что сборная России до 31 мая будет готовиться к домашнему чемпионату мира в Австрии.