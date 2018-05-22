Фавр официально возглавил дортмундскую «Боруссию»

назвала имя нового главного тренера команды. Им стал бывший наставник

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Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано на два года, передает пресс-служба дортмундцев.

Последним матчем во главе «Ниццы» для Фавра стала встреча 38-го тура чемпионата Франции против «Лиона», которую его команда проиграла со счетом 2:3 и в итоге финишировала на восьмом месте в таблице Лиги 1. Швейцарский специалист покинул французский клуб на прошлой неделе.

В прошлом сезоне «красно-черные» под руководством Фавра стали третьими в чемпионате Франции, что стало их лучшим результатом за 41 год выступлений.

Дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Германии. Ранее команду покинул Томас Тухель, который возглавил ПСЖ.