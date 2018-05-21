ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Интера»Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов
  • 12:51
    • Дзюба пропустит очередную тренировку сборной России
  • 12:39
    • Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»
  • 12:06
    • Акинфеев стал десятикратным лауреатом приза «Вратарь года»
  • 11:12
    • Канада сохранила лидерство в рейтинге IIHF, Швеция опередила Россию
    Все новости спорта

    Икарди не собирается уходить из «Интера»

  • подписаться
    •
    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов, а также поделился планами на будущее.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Самое главное для "Интера" – возвращение в Лигу чемпионов. Весь сезон мы видели, как хорош "Лацио", и знали, что нам будет непросто добиться цели, но при этом были уверены в своих силах.

    У нас впереди два месяца, чтобы обсудить мое будущее. Моя цель заключается в том, чтобы здорово выступить с клубом в Лиге чемпионов.

    "Интер" одолел "Лацио" и вышел в Лигу чемпионов

    Я буду счастлив остаться в "Интере", потому что мне и моей семье хорошо здесь», — цитирует Икарди Sky Sport Italia.

    В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил 29 голов.

  • По теме
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • 18/05/2018 в 14:03
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 мая
  • 4,23
  • Сегодня в 19:00
    •
    Интер Серия A Футбол Италии Лига чемпионов Трансферы Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные премиальные кроссоверы 2018 годаНедосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота Швейцарии Хоккей Защитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитамСборная Швеции защитила титул чемпионов мира, обыграв в финале Швейцарию Вчера в 23:480
  • 10:56
    • Россияне назвали состав для подготовки к матчам отбора КМ-2019
  • 10:18
    • Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича
  • 10:02
    • СМИ: Бенитес отклонил предложение «Зенита»
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. «Вегас» — в финале плей-оффВсе о пятом матче финальной серии Западной конференции 07:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Волки» останутся в элите
  • 4,23
    •
  • 13:05
    • «Енисей» рассматривает два-три варианта для проведения домашних матчей в РФПЛ
  • 11:50
    • Калачев – лучший игрок «Ростова» в сезоне
  • 11:45
    • Ледяхов пока не подписал контракт с «Ахматом»
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • 08:55
    • Надаль вернулся на первую строку рейтинга ATP
  • 08:25
    • Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
  • 08:16
    • «Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие