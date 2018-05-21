Икарди не собирается уходить из «Интера»

Нападающий миланского «Интера»прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов, а также поделился планами на будущее.

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«Самое главное для "Интера" – возвращение в Лигу чемпионов. Весь сезон мы видели, как хорош "Лацио", и знали, что нам будет непросто добиться цели, но при этом были уверены в своих силах.

У нас впереди два месяца, чтобы обсудить мое будущее. Моя цель заключается в том, чтобы здорово выступить с клубом в Лиге чемпионов.

"Интер" одолел "Лацио" и вышел в Лигу чемпионов

Я буду счастлив остаться в "Интере", потому что мне и моей семье хорошо здесь», — цитирует Икарди Sky Sport Italia.

В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил 29 голов.