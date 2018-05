стал победителем Лиги чемпионов Океании. В финале новозеландский клуб по сумме двух матчей переигрализ Фиджи — 6:0, 4:3.

Таким образом, «Веллингтон» стал третьим участником клубного чемпионата мира-2018, наряду с «Аль-Айном» из ОАЭ (хозяева турнира) и мексиканской «Гвадалахарой» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ).

We did it! 🏆 FIFA Club Worls Cup...here we come! #teedubs pic.twitter.com/q6ZCoELgLp