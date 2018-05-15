Лев продлил контракт со сборной Германии

Немецкий футбольный союз продлил контракт с наставником

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Срок предыдущего контракта истекал в 2020 году.

Также 2022 года продлены контракты с помощниками тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кепке, а до 2024 года продлены соглашения с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом.

Напомним, Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством немецкая команда стала чемпионом мира в 2014 году, серебряным призером Евро-2008, а также бронзовым призером ЧМ-2010.