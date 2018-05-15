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    Лев продлил контракт со сборной Германии

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    Йоахим Лев
    На фото:Йоахим Лев
    Немецкий футбольный союз продлил контракт с наставником сборной Германии Йоахимом Левом.

    Об этом сообщила пресс-служба организации.

    Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Срок предыдущего контракта истекал в 2020 году.

    Также 2022 года продлены контракты с помощниками тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кепке, а до 2024 года продлены соглашения с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом.

    Напомним, Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством немецкая команда стала чемпионом мира в 2014 году, серебряным призером Евро-2008, а также бронзовым призером ЧМ-2010.

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