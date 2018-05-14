«Зенит» предложил болельщикам выбрать нового тренера

Питерскийоткрыл голосование о кандидатуре нового тренера среди болельщиков на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте»

Пользователям предлагается отдать голос за одного из пяти кандидатов на пост главного тренера команды.

Шесть тренеров для «Зенита»

Ранее в воскресенье, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения.

Фонсека: В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего

После матча 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (6:0), болельщик команды Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.

В список вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

Пока с большим отрывом в голосовании лидирует Сергей Семак.