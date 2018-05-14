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    «Зенит» предложил болельщикам выбрать нового тренера

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    Роберто Манчини попрощался с «Зенитом»
    На фото:Роберто Манчини попрощался с «Зенитом»
    Питерский «Зенит» открыл голосование о кандидатуре нового тренера среди болельщиков на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Пользователям предлагается отдать голос за одного из пяти кандидатов на пост главного тренера команды.

    Шесть тренеров для «Зенита»

    Ранее в воскресенье, 13 мая, клуб из Санкт-Петербурга и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения.

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    После матча 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (6:0), болельщик команды Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.

    В список вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

    Пока с большим отрывом в голосовании лидирует Сергей Семак.

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