Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Зенита»

Миллионный болельщик «Зенита» в сезоне-2017/18в эфире телеканала «Матч» назвал полный список из пяти кандидатов на пост главного тренера команды, имена которых ему сообщил заместитель спортивного директора «Зенита»

В список вошли следующие специалисты: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Энцо Франческоли («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

«Малафеев поздравил, вручил автомобиль. Это было очень приятно, даже где-то до слёз. Ну и, конечно, шепнул пару секретов, один из которых с удовольствием расскажу. Он назвал мне пятерых кандидатов на пост главного тренера ФК „Зенит“ на следующий сезон. Это Сарри, Фонсека, Сампаоли, Франческоли. Пятый — очень важный и приятный для меня кандидат Сергей Богданович Семак», — сказал болельщик.

Сегодня «Зенит» перед матчем 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (6:0) объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.​