«Зенит» и Манчини договорились о досрочном расторжении контракта

«Зенит» идостигли соглашения о досрочном расторжении контракта, информирует пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Контракт с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Под его руководством «Зенит» провел 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Шесть тренеров для «Зенита»

В первой половине сезона 2017/18 «сине-бело-голубые» на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате страны и стали самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.