Фонсека: В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего

Главный тренер «Шахтера»после завоевания командой титула чемпионов Украины заявил, что скоро объявит о том, где он будет работать в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что португалец входит в число кандидатов на работу с «Зенитом».

«В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего. Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем все. Мне нравится здесь жить, нравится клуб и его работники.

Но через несколько дней вы узнаете новости. Посвящаю победу всем, кто работал с нами», — цитирует Фонсеку «Террикон».

В шорт-листе руководства «Зенита», кроме тренера «Шахтера», значатся Маурицио Сарри («Наполи»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).