Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»

Второй шанс «Оренбурга» и горькая победа «Луча»

Корреспондент «Газеты.Ру» Андрей Сенченко вспомнил про неудачный опыт «Оренбурга» в сезоне-2016/17, когда нынешний чемпион ФНЛ выступал в РФПЛ, но в стыковых матчах не справился со «СКА-Хабаровском».

«В заключительном, 38-м туре Футбольной национальной лиги "Оренбург" на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 1:1. Коллектив Владимира Федотова набрал 84 очка и, заняв первое место в турнирной таблице, стал победителем первенства по итогам сезона.

Впрочем, "Оренбург" мог позволить себе даже проиграть и при этом все равно сохранил бы лидерство в таблице: в параллельном матче основной конкурент оренбургской команды самарские "Крылья Советов" в гостях уступил "Луч-Энергии" из Владивостока со счетом 0:2 и расположился на второй строчке.

Таким образом, следующий сезон "Оренбург" и "Крылья Советов" начнут в Премьер-лиге.

Для победителей ФНЛ это второй шанс заявить о себе в российской элите (»Оренбург« выступал в РФПЛ в сезоне-2016/17 и, проиграв в стыковых матчах "СКА-Хабаровску", вылетел в ФНЛ), а для главного тренера "крылышек" Андрея Тихонова — выйти на новый уровень.

Шанс есть и у "Тамбова", который, завершив сезон на четвертой позиции, сыграет в стыковых матчах за право принять участие в Премьер-лиге. А вот у "Луча" дела обстоят куда печальнее: несмотря на победу в последнем туре, команда из Владивостока заняла 18-е место в турнирной таблице первенства и опустилась на дивизион ниже».

Аленичев может вернуться в РФПЛ, но шансов мало

Журналист «Чемпионата» Максим Еремин отметил успех Дмитрия Аленичева во главе «Енисея». Тем не менее, у клуба не слишком сильный состав даже для успеха в стыковых поединках, а также имеются проблемы со стадионом.

«После ухода Тихонова команду принял другой экс-спартаковец Дмитрий Аленичев. Он уже проходил путь из ФНЛ в РФПЛ в Туле, и сейчас у него все шансы повторить подобную историю с другим клубом. Состав у "Енисея" отнюдь не звёздный, и по идее потеря главного бомбардира клуба Козлова могла всерьёз сказаться на итоговом результате. Но команда всё равно зацепилась за третье место и ждёт своего соперника по стыковым матчам.

Забавно, что все матчи в этом сезоне клуб провел в манеже на три тысячи человек. Стадион закрыт на реконструкцию: прошлым летом планировалось, что она займёт полтора года. Слабо верится, что манеж пройдёт аттестацию для РФПЛ. Если так, есть шанс, что клуб начнёт сезон в чужом городе. Но для начала нужно выиграть стыки. Учитывая уровень возможных соперников, шансов будет не очень много».

«Ротор» вылетел, но... «Ротор» может остаться?

Филипп Папенков из «Спорт-Экспресса» не остался равнодушным к жаркой борьбе за выживание в чемпионате. При этом окончательный список выбывших из ФНЛ пока, судя по всему, не знает никто.

«Самарцы проиграли на Дальнем Востоке отчаянно цеплявшемуся за последний шанс спастись от вылета "Лучу". Но слишком много владивостокцы растеряли очков ранее, и три очка им не помогли. "Луч" набрал столько же очков, как и "Ротор" с "Зенитом-2" – по 40. Однако оказался ниже в таблице из-за меньшего числа побед.

Вообще борьба за выживание в ФНЛ получилась безумно захватывающей. Вплоть до последних минут список неудачников мог кардинально измениться. Пропусти "Зенит-2" от "Шинника" – во вторую лигу отправился бы он, не забей "Спартак-2" в концовке "Сибири" – и расстались бы с первым дивизионом красно-белые.

В результате зенитовцы стали 16-ми, а спартаковцы – 14-ми. Вообще, петербургская команда должна была при таком раскладе вылететь, но этого не случилось, так как ни один из клубов зоны "Восток" второго дивизиона не стал подавать заявку на участие в ФНЛ. А самое впечатляющей спасение удалось "Томи". Сибиряки проигрывали по ходу матча "Кубани" 0:3, однако сумели добыть столь необходимую им ничью. Матч получился необычный. Чего стоят 46 ударов в створ! Но мы ни на что не намекаем, просто удивительная статистика.

Но в итоге компанию "Лучу" и "Тюмени" составил "Ротор". Вроде как. Однако после победного матча с "Химками" главный тренер волгоградцев Сергей Павлов обрадовал своих болельщиков следующим заявлением:

"Насколько я знаю, мы остались в ФНЛ, потому что есть команды, которые выходят в лигу, но не будут заявляться. И мы знали, что если двинемся на одну ступеньку (в турнирной таблице), то точно останемся".

С какой-то стороны и хорошо, если так. Негоже волгоградскому красавцу-стадиону простаивать во второй лиге.

Что касается клубов, которые не будут заявляться в ФНЛ, хотя и обеспечили себе повышение в классе, то, вполне вероятно, таковым будет московский "Арарат". А лидер зоны "Юг" АФИПС может объединиться с испытывающей финансовые проблемы "Кубанью".

Игорь Ефремов президент ФНЛ Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии. Думаю, что все видели борьбу за сохранение прописки в ФНЛ. Этот чемпионат был, наверное, самый интересный за последние семь лет. В этом сезоне тестовые матчи показали интерес людей к играм, и надеюсь, эта тенденция будет продолжаться.

Незримый герой

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ломоносов отметил достижение дебютанта ФНЛ нижегородского «Олипийца». Скромная команда под руководством Николая Писарева не просто осталась в дивизионе, но и заняла высокое 12-е место.

«Выйдя в ФНЛ, "Олимпиец" решил сохранить костяк команды. До сих пор за коллектив выступают 12 игроков, которые представляли его в ПФЛ! А центральный защитник Юрий Морозов даже является капитаном.

Один из плюсов коллектива, костяк которого составляют футболисты, недавно игравшие в ПФЛ, – отсутствие у спортсменов запасных путей: другого шанса выступать в ФНЛ может не быть. А страх часто становится лучшим мотиватором. В этом в текущем сезоне признался лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах, забивающий всем подряд. Египтянин, в детстве тративший четыре часа на дорогу на тренировку (плюс столько же на путь домой) и жертвовавший учебой в школе, понимал: отступать ему некуда. И сполна преуспел.

По ходу сезона "Олимпиец" выдал две неудачные серии – 11 и 10 матчей без побед соответственно. Но оказываясь в критическом положении, оба раза коллектив преображался и лез в гору. А главный тренер Николай Писарев отмечал характер команды. Сохранение костяка – одна из причин его наличия».

«В атаке у "Олимпийца" есть большой козырь – стандартные положения. С них нижегородцы забили 20 мячей из 37! Это один из лучших показателей в лиге, если не первый. Восемь голов со стандартов пришлись на розыгрыш штрафных, семь – на угловые удары. Главными действующими лицами были защитники – Радик Хайруллов и Юрий Морозов. Оба возглавили список лучших бомбардиров команды – пять и четыре гола соответственно».