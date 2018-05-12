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    Бабаева беспокоят возможные перемены в центре обороны ЦСКА

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    Роман Бабаев
    На фото:Роман Бабаев
    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в клубе обеспокоены тем, что в межсезонье в команде может практически полностью смениться центр обороны.

    Летом текущего года у ЦСКА заканчиваются контракты с Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими.

    «Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба.

    Все это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель "пропущенные мячи" у нашей команды.

    С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть.

    Команду покидали очень важные игроки, например, Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Расмус Эльм, Сейду Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты. Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения», — цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.

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