Бабаева беспокоят возможные перемены в центре обороны ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКАзаявил, что в клубе обеспокоены тем, что в межсезонье в команде может практически полностью смениться центр обороны.

Летом текущего года у ЦСКА заканчиваются контракты с Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими.

«Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба.

Все это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель "пропущенные мячи" у нашей команды.

С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть.

Команду покидали очень важные игроки, например, Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Расмус Эльм, Сейду Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты. Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения», — цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.