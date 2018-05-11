Черчесов: Игрокам из резервного списка сделали план тренировок

Главный тренеррассказал о формировании расширенного списка игроков национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018.

«Думали над всеми линиями, обсуждали все, потому что мелочей не бывает. Сравнивали, кто и как у нас играл, как проводил сборы и, естественно, учитывали нынешнюю форму, потому что чемпионат мира на носу. Также мы обращали внимание, как себя игрок проявлял. Тем более мы с первого дня рекламировали, что двери сборной открыты для любого футболиста, который себя проявляет», — сказал Черчесов в эфире РФС ТВ.

«Совет тем, кто в запасе? Запас — это неправильно. Они также в списке членов команды. Мы дадим тем, кто поедет на сбор, два дня тренировочного процесса, а для расширенного состава мы сделали план тренировок, который они будут выполнять, чтобы быть в тонусе», — добавил наставник российской сборной.

Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

