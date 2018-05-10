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    «Рубин» подал в УЕФА заявку на лицензирование

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    Игроки «Рубина»
    На фото:Игроки «Рубина»
    «Рубин» отправил документы на лицензирование в УЕФА.

    Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

    Отметим, что «Рубин» уже не финиширует в чемпионате России шестым, однако сможет выступить в Лиге Европы, если успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые окажутся в таблице выше казанцев, не получат от УЕФА лицензию.

    Мутко: Никто не будет подстраиваться под «Тосно» в вопросе лицензирования

    Напомним, ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что команда, которая займет в РФПЛ шестое место, сыграет в Лиге Европы вместо обладателя Кубка России «Тосно», так как клуб из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

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