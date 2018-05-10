«Рубин» подал в УЕФА заявку на лицензирование

отправил документы на лицензирование в

Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Отметим, что «Рубин» уже не финиширует в чемпионате России шестым, однако сможет выступить в Лиге Европы, если успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые окажутся в таблице выше казанцев, не получат от УЕФА лицензию.

Мутко: Никто не будет подстраиваться под «Тосно» в вопросе лицензирования

Напомним, ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что команда, которая займет в РФПЛ шестое место, сыграет в Лиге Европы вместо обладателя Кубка России «Тосно», так как клуб из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.