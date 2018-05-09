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    Мутко: Никто не будет подстраиваться под «Тосно» в вопросе лицензирования

    Тосно Кубок России Футбол России Авангард Курск УЕФА
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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вероятным неучастием «Тосно» в Лиге Европы.

    Тосненцы сегодня завоевали Кубок России, победив «Авангард» (2:1). Тем не менее, клуб рискует не попасть в еврокубки, поскольку не подал заявку на лицензирование.

    «Нужно быть честными и откровенными. Задача РФС — развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной.

    Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет и переделывать регламент тоже.

    Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. 29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках.

    Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, и их в виде исключения рассмотрели бы. И не факт, что "Авангарду" дали бы лицензию.

    Что здесь обсуждать? Все всё знают, эти заходы в российском футболе надо закрывать. Хотел играть в Европе — получи лицензию.

    Я поздравляю "Тосно" с победой в Кубке, но никто подстраиваться под клуб не будет. Нужно исполнять свою работу.

    Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании», — приводит слова Мутко «Спор-Экспресс».

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