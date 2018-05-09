Мутко: Никто не будет подстраиваться под «Тосно» в вопросе лицензирования

И.о. вице-премьера РФпрокомментировал ситуацию с вероятным неучастиемв Лиге Европы.

Тосненцы сегодня завоевали Кубок России, победив «Авангард» (2:1). Тем не менее, клуб рискует не попасть в еврокубки, поскольку не подал заявку на лицензирование.

«Нужно быть честными и откровенными. Задача РФС — развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной.

Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет и переделывать регламент тоже.

Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. 29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках.

Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, и их в виде исключения рассмотрели бы. И не факт, что "Авангарду" дали бы лицензию.

Что здесь обсуждать? Все всё знают, эти заходы в российском футболе надо закрывать. Хотел играть в Европе — получи лицензию.

Я поздравляю "Тосно" с победой в Кубке, но никто подстраиваться под клуб не будет. Нужно исполнять свою работу.

Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании», — приводит слова Мутко «Спор-Экспресс».