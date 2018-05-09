«Тосно» и «Авангард» объявили стартовые составы

Игра пройдет на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая

Неожиданный финал «Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая

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