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    «Тосно» и «Авангард» объявили стартовые составы

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    «Волгоград-Арена»
    На фото:«Волгоград-Арена»
    Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».

    «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Полетанович, Скворцов, Жигулёв.

    Запасные: Опарин, Лукичев, Миюшкович, Мухаметшин, Мелкадзе, Карницкий, Нуну Роша, Трошечкин, Рикардинью, Макаров, Кутин, Труич.

    «Авангард»: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов, Федчук, Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.

    Запасные: Чагров, Бобрышов, Никитин, А. Войнов, Концедалов, Митасов, Акбашев, Д. Войнов, Синяев, Шогенов, Минаев, Тлупов.

    Игра пройдет на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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