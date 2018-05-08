Кришито: Не уверен, что смогу сдержать слезы

Защитникпопрощается с болельщиками после окончания матча 30-го тура РФПЛ против

Как сообщает официальный сайт «Зенита», Кришито совершит круг почета на стадионе «Санкт-Петербург».

«Эта игра станет особенной для меня, последней за "Зенит" после семи прекрасных лет в клубе. Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им "спасибо" за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слезы.

Семь лет — это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев и подарили болельщикам радостные моменты. Мне и моей семье очень грустно – мы провели в Петербурге семь прекрасных лет, семь важных лет. Моим детям шесть и пять, они родились в Италии, но выросли в России. И они говорят по-русски», — сказал Кришито.

Напомним, итальянский защитник продолжит карьеру в «Дженоа».

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