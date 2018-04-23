Венгер может продолжить карьеру в Китае или в Японии

Главный тренер «Арсенала»будущим летом может переехать в Азию.

Венгер заслужил великолепные проводы

По информации Telefoot, правительство Китая может доверить 68-летнему Венгеру развитие футбола в стране, дав ему полный карт-бланш.

Кроме того, у французского специалиста есть еще одна опция — пост тренера сборной Японии. Венгер уже работал в этой стране, тренируя «Нагоя Грампус» (1995-1996).

Ранее сообщалось, что свободно говорящий по-немецки тренер может возглавить дортмундскую «Боруссию», сменив Петера Штегера, или занять один из административных постов в «Пари Сен-Жермен».