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    Венгер может продолжить карьеру в Китае или в Японии

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер будущим летом может переехать в Азию.

    Венгер заслужил великолепные проводы

    По информации Telefoot, правительство Китая может доверить 68-летнему Венгеру развитие футбола в стране, дав ему полный карт-бланш.

    Кроме того, у французского специалиста есть еще одна опция — пост тренера сборной Японии. Венгер уже работал в этой стране, тренируя «Нагоя Грампус» (1995-1996).

    Ранее сообщалось, что свободно говорящий по-немецки тренер может возглавить дортмундскую «Боруссию», сменив Петера Штегера, или занять один из административных постов в «Пари Сен-Жермен».


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