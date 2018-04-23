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    Смолов мог перейти в китайский клуб

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, что в 2016 году мог перейти в один из китайских клубов, однако отказался.

    Об этом Смолов сообщил в интервью официальному сайту ФИФА.

    «В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая. Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?», — сказал нападающий.

    «Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на Чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам», — также добавил Смолов.

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