Смолов мог перейти в китайский клуб

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал, что в 2016 году мог перейти в один из китайских клубов, однако отказался.

Об этом Смолов сообщил в интервью официальному сайту ФИФА.

«В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая. Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?», — сказал нападающий.

«Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на Чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам», — также добавил Смолов.

«Вест Хэм» не будет пытаться приобрести Смолова летом

