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    Приоритетом для Натхо остается ЦСКА

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    Бибрас Натхо
    На фото:Бибрас Натхо
    Адам Натхо, отец полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, рассказал о планах своего сына на будущее.

    «Пока определенности с будущим Бибраса нет. Переговоры были в начале весны, но пока их больше не возобновляли. Сам Бибрас не отказывался продлять контракт.

    Он не говорил, что хочет попробовать силы в Европе, его перефразировали. Бибрас сказал так — если поступит предложение от ведущего европейского клуба, тогда будет готов его рассмотреть. А в среднюю команду переходить нет смысла.

    Желание остаться в ЦСКА есть. Приоритетом все равно остаются "красно-синие". Это топовый клуб в России. А уезжать в Испанию или Англию и бороться там за выживание нет смысла. Лучше быть на вершине здесь», — приводит слова Натхо-старшего «Спорт-Экспресс».

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