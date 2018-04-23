Приоритетом для Натхо остается ЦСКА

Адам Натхо, отец полузащитника ЦСКА, рассказал о планах своего сына на будущее.

«Пока определенности с будущим Бибраса нет. Переговоры были в начале весны, но пока их больше не возобновляли. Сам Бибрас не отказывался продлять контракт.

Он не говорил, что хочет попробовать силы в Европе, его перефразировали. Бибрас сказал так — если поступит предложение от ведущего европейского клуба, тогда будет готов его рассмотреть. А в среднюю команду переходить нет смысла.

Желание остаться в ЦСКА есть. Приоритетом все равно остаются "красно-синие". Это топовый клуб в России. А уезжать в Испанию или Англию и бороться там за выживание нет смысла. Лучше быть на вершине здесь», — приводит слова Натхо-старшего «Спорт-Экспресс».