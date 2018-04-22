Президент «Анжи» отказался комментировать судейство

Президент «Анжи»отказался отвечать на вопрос о работе арбитрав матче с «Уралом» (0:1).

«Ничего не хочу комментировать. Что тут комментировать? Настроения нет... Если хотите, после окончания сезона дам большое интервью. Но не сейчас», – сказал Кадиев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте – махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент.