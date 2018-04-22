ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Президент «Анжи» отказался комментировать судейство

    Анжи Урал РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Осман Кадиев
    На фото:Осман Кадиев
    Президент «Анжи» Осман Кадиев отказался отвечать на вопрос о работе арбитра Кирилла Левникова в матче с «Уралом» (0:1).

    «Ничего не хочу комментировать. Что тут комментировать? Настроения нет... Если хотите, после окончания сезона дам большое интервью. Но не сейчас», – сказал Кадиев «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, после финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте – махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент.

    «Шмели» могут ужалить «орлов»«Анжи» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку
  • Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива»
    •
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • 21/04
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 21/04
    • Глушаков призвал вернуть систему «весна-осень»
  • 21/04
    • «Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
  • 21/04
    • Дзюба примет участие в матче с «Зенитом»
  • 21/04
    • Глушаков: Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают
  • 21/04
    • Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • «Ювентус» не дрогнет против «Наполи»
  • «Ювентус» – «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
  • 4,50
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:23
    • Иньеста примет решение о дальнейшем этапе карьеры на следующей неделе
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
    • 1,62Завтра в 19:30
  • 01:14
    • «Монако» потерпел поражение в матче против «Генгама»
  • 01:02
    • «Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А
  • «Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста
  • Обзор СМИ после волевой победы «МЮ» в полуфинале Кубка Англии
    • 00:52
  • 00:25
    • «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:35
  • 22:03
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
  • 21:44
    • «Боруссия» уничтожила «Байер» в Бундеслиге
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:30
  • 21:23
    • «Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии
  • 21:07
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 20:48
    • Карпин: Особой радости от ничьей не испытываю
  • 20:38
    • «Марсель» разгромил «Лилль»
  • 20:28
    • Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна
  • 20:02
    • «Сельта» и «Валенсия» победителя не определили
  • Венгер заслужил великолепные проводы
  • Реакция прессы на отставку Арсена Венгера
    • Вчера в 19:55
  • 19:43
    • ФНЛ: «Крылья Советов» победили «Зенит-2», «Ротор» обыграл «Луч-Энергию»
  • 19:18
    • «Бавария» разгромно обыграла «Ганновер»
  • 18:58
    • «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус