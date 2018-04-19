Пономарев: Этот дурацкий Кубок скончался к чертовой матери

Бывший защитникраскритиковал Кубок России, в финал которого пробились

«Пара команд, которые будут играть в финале Кубка России, абсолютно не нравится. Клубы, занимающие высокие позиции в чемпионате, проигрывают в Кубке — это удивительно. В России безобразное отношение к этому турниру. На него уже никто внимания не обращает, никому не нужен этот Кубок дурацкий», — сказал Пономарев «Чемпионату».

«Кубок скончался к чертовой матери. Он не интересен командам нашей страны. Пара "Тосно" — "Авангард" полностью описывает отношения команд к этому трофею», — добавил экс-футболист.

Определен номинальный хозяин финала Кубка России