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    Пономарев: Этот дурацкий Кубок скончался к чертовой матери

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    ФК «Авангард»
    На фото:ФК «Авангард»
    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Кубок России, в финал которого пробились «Тосно» и «Авангард».

    «Пара команд, которые будут играть в финале Кубка России, абсолютно не нравится. Клубы, занимающие высокие позиции в чемпионате, проигрывают в Кубке — это удивительно. В России безобразное отношение к этому турниру. На него уже никто внимания не обращает, никому не нужен этот Кубок дурацкий», — сказал Пономарев «Чемпионату».

    «Кубок скончался к чертовой матери. Он не интересен командам нашей страны. Пара "Тосно" — "Авангард" полностью описывает отношения команд к этому трофею», — добавил экс-футболист.

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