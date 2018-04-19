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    Могилевец часто смотрит футбол без звука

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    Павел Могилевец
    На фото:Павел Могилевец
    Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец заявил, что часто смотрит футбол без звука.

    «Я начинал смотреть футбол с папой и братом, и мне всегда нравился Владимир Маслаченко. Там и цитаты были интересные, и футбол он понимал. Сейчас мне нравится слушать Юрия Розанова, а из молодых отметил бы Дмитрия Шнякина и Сергея Кривохарченко. Они симпатичны именно своей подачей материала.

    В половине случаев я смотрю футбол без звука. Комментарий – неотъемлемая часть просмотра футбола, но иногда ты изнутри знаешь какую-то ситуацию, как хотел сыграть футболист, а комментатор говорит другое, в каких-то моментах становится смешно. Именно от мнения комментаторов очень многое складывается в отношении людей, которые не находятся внутри футбола, не понимают какие-то моменты. Может сложиться мнение, что какая-то команда или футболист плохие, если сделать акцент на ошибке, а она же могла случиться не из-за того, что игрок не готов к матчу или расслаблен. Иногда ошибка происходит, когда футболист хочет обострить ситуацию на поле, сыграть нестандартно.

    Когда Валерий Георгиевич Карпин комментировал матчи, его было интересно слушать. Он разбирается в футболе, сам играл, был на нашем месте. А мнение людей, которые разбираются, добивались многого на высоком уровне, тоже интересны», — цитирует хавбека «Р-Спорт».

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