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    На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Между тем Болельщики Футбол России
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    На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
    На фото:На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
    Последний этап продаж билетов на чемпионат мира-2018 по футболу стартовал на официальном сайте ФИФА в полдень по московскому времени, сообщает пресс-служба ФИФА.

    Этап продлится до окончания турнира.

    Болельщики смогут приобрести билеты (при условии их наличия) в режиме реального времени в порядке очереди. Для приобретения будут доступны билеты на все матчи. Также на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ.

    С начала продаж в сентябре 2017 года среди болельщиков со всего мира через сайт ФИФА было распределено почти 1,7 миллиона билетов. Большая часть из них (796 875 билетов) досталась российским болельщикам.

    Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер ранее сообщил, что всего для продаж будет доступно 2,7 миллиона билетов, а на данный момент в целом распределено порядка 2,2 миллиона билетов.

    Параллельно со стартом последнего этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также откроются главные билетные центры ФИФА, в которых можно будет получить билеты, приобретенные на сайте. Начиная с 1 мая, в кассах главных билетных центров будут также доступны билеты на матчи (при условии их наличия).

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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