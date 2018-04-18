Больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 купили россияне и американцы

Всего было раскуплено 1 698 049 билетов. Из них почти половина досталась россиянам – 796 875 билетов (46,9%).
На втором месте идут американцы — они купили 80 161 билет притом, что сборная США не смогла выйти в финальную часть чемпионата и в России не сыграет.
В десятку вошли также Бразилия (65 863), Колумбия (60 199), Германия (55 136), Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).
Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.