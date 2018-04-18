Больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 купили россияне и американцы

На фото: Больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 купили россияне и американцы fifa.com

ФИФА подвела предварительные итоги продажи билетов на матчи ЧМ-2018. Сегодня стартует финальный этап реализации билетов, сообщает пресс-служба организации.

Всего было раскуплено 1 698 049 билетов. Из них почти половина досталась россиянам – 796 875 билетов (46,9%).

На втором месте идут американцы — они купили 80 161 билет притом, что сборная США не смогла выйти в финальную часть чемпионата и в России не сыграет.

В десятку вошли также Бразилия (65 863), Колумбия (60 199), Германия (55 136), Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).

Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.