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    Черчесов хочет сделать Россию чемпионом мира

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ЧМ-2018 и высказался о проблемах в российском футболе.

    «Часто задают вопрос о том, что большинство игроков сборной играют в России. Ответ простой. История показывает, что к результатам это никакого отношения не имеет. Когда я играл, 85 процентов игроков выступало за рубежом. Кто-то в Англии, кто-то в Италии, кто-то во Франции, кто-то в Германии, при этом все в хороших клубах. Но это не дало нам никаких плюсов ни на каких серьезных турнирах: мы не выходили из групп на чемпионатах мира и Европы ни с игроками из Европы, ни с игроками из России.

    Сейчас у нас два игрока из-за границы. Было три, но Рауш уже в "Динамо" играет. Есть только Нойштедтер в Турции и Черышев в Испании. Конечно, мне как главному тренеру удобнее наблюдать за всеми в своей стране.

    Да и зарплаты хорошие, поэтому не уезжают из России. В мое время было чуть-чуть по-другому. Но чемпионат мира – вывеска. Если кто-то себя проявит, то и предложение получить может достойное.

    Я как действующий игрок играл на трех чемпионатах мира. Так получалось, что на многих больших турнирах становились чемпионами или призерами те, кто играл с нами в группе.

    Сначала в 1983 году в Мексике на юниорском чемпионате. В группе играли с Бразилией, они и стали чемпионами. Потом был чемпионат мира 1994 года в США, опять же бразильцы против нас и опять же мы их сделали чемпионами мира. Меня спрашивают, кого мы в этот раз сделаем чемпионами мира. Ответ ясен: на этот раз Россия. Уровень у нашей сборной сейчас хороший. Жаль, три игрока с травмами.

    Любой чемпионат мира дает опыт. Мне как тренеру тоже надо посмотреть, куда идет футбол, куда движется. Ясно, что все команды мы отсматриваем и знаем, что нас ждет», — приводит слова Черчесова «Советский спорт».

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