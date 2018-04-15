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    «Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» одержал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» — 2:0.

    Отметим, что встреча проходила на новой, построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арене».

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Калачёв навесил с очередного углового, а Бьорн Сигурдарсон с линии вратарской вколотил мяч в ближний угол.

    А на 89-й минуте Калачёв сильным ударом со средней дистанции сотряс правую штангу ворот СКА, мяч отскочил влево, и набежавший на него Хорен Байрамян переправил его в пустые ворота.

    После этого матча «Ростов» с 30 очками поднялся на 12-е место, выйдя из зоны стыковых матчей, а СКА с 13 очками остался на последнем месте.

    Уже в следующем туре дальневосточники могут стать первым клубом, который вылетит из РФПЛ по итогам этого сезона.

    Чемпионат России. 26-й тур
    «Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0 (1:0)
    Голы: Сигурдарсон, 40 (1:0). Байрамян, 89 (2:0).«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Бобен, Сигурдссон, Скопинцев (Байрамян, 74), Гацкан, Юсупов, Калачев, Сигурдарсон (Шомуродов, 77), Ионов (Зуев, 87).«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Никифоров, 46), Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Карасев, Самсонов, Федотов (Баляйкин, 78), Канунников, Секульски (Казанков, 60).Предупреждения: Казанков, 70. Калачев, 85. Эдиев, 88.
    Одержит ли «Ростов» первую победу при Карпине?«Ростов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
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