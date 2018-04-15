«Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск»

В матче 26-го тура российской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 2:0.

Отметим, что встреча проходила на новой, построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арене».

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Калачёв навесил с очередного углового, а Бьорн Сигурдарсон с линии вратарской вколотил мяч в ближний угол.

А на 89-й минуте Калачёв сильным ударом со средней дистанции сотряс правую штангу ворот СКА, мяч отскочил влево, и набежавший на него Хорен Байрамян переправил его в пустые ворота.

После этого матча «Ростов» с 30 очками поднялся на 12-е место, выйдя из зоны стыковых матчей, а СКА с 13 очками остался на последнем месте.

Уже в следующем туре дальневосточники могут стать первым клубом, который вылетит из РФПЛ по итогам этого сезона.