Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»

Предчувствия обманули

«Если быть объективными, нечто подобное лондонскому "избиению почтенных старцев" (трио игроков обороны ЦСКА в начале июля исполнится в сумме 111 лет) можно было ожидать и в ответном поединке. Тем паче что в стартовом составе ЦСКА не оказалось сразу двух ключевых игроков — Бибраса Натхо и Понтуса Вернблума. Первый остался на скамейке запасных, а второго, в последний момент получившего повреждение, и вовсе не оказалось в заявке на игру. К тому же не полностью готового к игре Георгия Щенникова на левой бровке заменил Константин Кучаев.

Таким образом, при наличии на поле трех основных защитников армейцы лишились привычного столпа в опорной зоне — Кристьян Бистрович дебютировал в составе красно-синих на этой позиции. А это означало, что любящий и умеющий разнообразно атаковать "Арсенал" мог использовать центральную ось как основной маршрут своих вылазок к воротам Игоря Акинфеева.

Что же касается команды Арсена Венгера, в ее составе произошло лишь два изменения по сравнению с игрой на "Эмирейтс". И оба были вынужденными: хавбек Гранит Джака подхватил грипп, а форвард Генрих Мхитарян в лучшем случае успеет залечить травму колена к финишным матчам текущего сезона. В средней линии гостей вместо албанского швейцарца вышел Мохамед Эльнени, впереди армянского бомбардира заменил Дэнни Уэлбек», — описывает предматчувую диспозицию специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Мы на протяжении 77 минут, пока были силы, смотрелись очень хорошо, по делу выигрывали. После «Ромы» и «Ювентуса» мы могли совершить камбэк. Попытались взвинтить темп с помощью замен, но он только падал. Но учитывая уровень «Арсенала» и наш график, это вполне естественно. При этом если я говорю, что с заменами игра поменялась, это не значит, что я критикую игроков. Мы небольшой обоймой провели уже очень много матчей. Хочу поблагодарить стадион, тяжело припомнить, когда у нас была такая поддержка. Думаю, наши болельщики не разочарованы этим еврокубковым сезоном. Это большое дело, что мы разочарованы ничьей с «Арсеналом».

Убаюкали

Смазанная концовка удивительного матча Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом» «То ли "Арсенал" все-таки заранее уверовал в легкую победу, то ли Венгер избрал слишком уж осторожную тактику, но с первых минут стало ясно, что гости не очень-то собираются массированно атаковать. Мяч армейцам надолго не отдавали, порой откровенно пижонили, но при этом не создавали остроты у ворот Акинфеева, и позволяли москвичам достаточно резво отвечать. Выделялся, например, Набабкин, подключавшийся чуть ли не к каждой атаке.

Самый известный в Англии футболист ЦСКА наравне с забившим в Лондоне шикарный гол со штрафного Головиным – это Дзагоев. На исходе получаса с ним в очередной раз случилась неприятность, хавбек попросил замену. И тут "канониры", видимо, расслабились окончательно. Спустя минуту после ухода Дзагоева, Кучаев классно подал с фланга, Набабкин (!) выиграл верховую борьбу у Монреаля, Чех справился, но первым на добивании оказался Чалов.

На кураже красно-синие могли забить до перерыва еще, проводили один острый выпад за другим. Бистрович едва не попал в верхний угол, затем перспективно выдавал пас Мусе, но тот споткнулся. Затем опасно пробил чуть мимо нижнего угла Набабкин», — радуется успехам армейцев в первом тайме автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Арсен Венгер Главный тренер «Арсенала» Еще по первой игре было ясно, что ЦСКА – очень хорошая команда. И счет 1:4 – это еще не поражение, ничего не было потеряно. Мы не были полностью сфокусированы на этой игре. И после счета 0:2 нам стало тяжело, стало опасно. Но все же в концовке мы смогли организовать контратаки и забить. Конечно, я не могу быть удовлетворен. Мы проигрывали 0:2, не реализовывали план на игру. У ЦСКА было преимущество, мы позволяли им создавать моменты. В итоге ты получаешь то, чего заслуживаешь. Как только мы забили первый гол, это стало ударом для ЦСКА. Нам стало проще играть, соперник стал раскрываться, пошли контратаки. Но итоговый результат заслуженный, если брать оба матча

Работа над ошибками

«Бавария» среди лучших, но есть вопросы Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья» «Гончаренко сделал выводы после лондонского матча, в котором оборона ЦСКА представляла собой проходной двор, а на флангах особенно люто гулял ветер. Бросалось в глаза, как совсем иначе работала защита армейцев в первой части ответного поединка. ЦСКА очень компактно сужался в штрафной, блокируя все подходы, оставляя кое-какое место на флангах, но оттуда уже "канонирам" было сложно обострять, потому что не было таких гектаров пространства в штрафной, как в Лондоне. Следовало так сработать и на выезде, но там ЦСКА почему-то решил поиграть широко, за что поплатился.

Сужение пошло на пользу, даже искусственные офсайды получались стройнее, качественнее. Но стоит отметить, что и "Арсенал" явно вышел на поле с задачей не создать себе лишние проблемы на ровном месте. Лондонцы тоже глубоко приседали, не торопились, выманивали армейцев, нарочито даже тянули время, что бросалось в глаза при долгих подходах к угловому флажку и так далее. При этом "канониры" ощущали свою огромную фору и задел по качеству игры, уверенность в том, что смогут прибавить в любой момент.

Оказалось, что при расстановке в пять защитников не обязательно давать свободные зоны сопернику и можно успевать атаковать. Нет, в общем и целом о том, что против "Арсенала" можно играть в атаку и играть успешно, мы отмечали еще в первом матче. Оборона "канониров" совсем не похожа на монолит и может проигрывать как индивидуально, так и коллективно. Во вторую часть вошли отрезки из конца первого тайма и начала второго, когда ЦСКА забил два мяча и заставил "Арсенал" нервничать, переигрывал "канониров". Помните, как на несколько минут армейцы просто зажимали противника, не выпуская его из штрафной, как наносили удар за ударом, демонстрируя силу и уверенность», — проводит тактический анализ блогер Soccer.Ru Синклейр.

Федор Чалов Нападающий ЦСКА При счете 2:0 должны были забивать третий и доводить эту игру до победы. Чуть-чуть не повезло. «Арсенал» больше заслужил, хотя мы бились до конца. Все равно обидно, что не дожали, не выиграли. Хочется поблагодарить всех фанатов, которые пришли, поддерживали. Было супер. Сегодня мы играли только на победу, мы всегда так играем, поэтому, конечно, верили

Плата за риск

Туринская сказка превратилась в драму Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы «Что-то творилось, мама родная! ЦСКА при Гончаренко – это смелость и азарт, это Набабкин, который забивает! Безумие в чистом виде, хаос на трибунах, экстаз тренера, кони люди – боже, какая же воля к победе у ЦСКА. После дальнего удара Головина Чех плохо отбил во фланг, где на добивании первым оказался Набабкин. Он-то в касание и завершил момент на 50-й минуте. Е-мое, а мы, случаем, не в Риме? Потому что дальше больше, потому что дальше только лучше выглядели армейцы. Хотя, казалось бы, куда лучше?

А Венгер-то испугался! За 20 минут до конца снял он Уилшера и выпустил дополнительного защитника Калума Чамберса. А ЦСКА продолжал нагнетать. Вы бы хоть валидол перед матчем раздавали что ли. Игнашевич в нескольких сантиметрах от штанги пробил и заставил почти 30 тысяч человек синхронно схватиться за сердце и тяжело выдохнуть. Поразительно хороши армейцы, это однозначно был их лучший матч в сезоне.

Гончаренко добавил интеллекта в полузащиту, сменив объемного Бистровича на пирлообразного Бибраса Натхо. Тут же в скорости средняя линия ЦСКА уступила, не успел в опорную зону вернуться Натхо, а там неприкрытый Эль-Ненни вырезал проникающий пас на Уэлбека, и Дэнни забил третий гол в последних двух встречах. Что тут еще скажешь? Рискнули хозяева и оступились. А кто бы тут не рискнул, кроме Гончаренко? Точно не Леонид Слуцкий», — огорчается обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Кирилл Набабкин Защитник ЦСКА Хотелось выиграть. Победить «Арсенал» все-таки, к сожалению, не удалось, пропустили два гола, поэтому настроение не особо хорошее. Мы в принципе предполагали, что надо много навесов делать, чтобы забить. Так получалось, что мы атаковали много. К сожалению, забили не так много для прохода дальше. Не хватило того, что мы пропустили и не забили. Это самое главное. Ничего, сделаем выводы. Все равно полезная игра

Уэлбек все испортил

«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона» «Нацеленность ЦСКА на борьбу и желание раздавить соперника помогало ему играть в свой футбол без оглядки на результат. Но при 2:0 отбросить эмоции было невероятно сложно.

Все испортил Дэнни Уэлбек. Виктор Гончаренко заменил подуставшего Бистровича, который сорвал овации. Очень сильная игра от молодого хорвата. Вместо него помочь разворачивать атаки вышел Бибрас Натхо… Но он снова забыл попасть в игру.

Уэлбек накрутил на фланге Набабкина, тот отыграл на Эль-Ненни, который вновь оказался один перед штрафной ЦСКА. Прямо как в первом матче. Пас в разрез, гол, и арена мигом затихла.

ЦСКА оставил на поле все силы. Концовку доигрывали на ободах. Уже в дополнительное время Аарон Рэмзи забил еще. Это его четвертый гол в этой Лиге Европы и, вполне вероятно, не последний. "Арсенал" проходит дальше, а ЦСКА завершает еврокубковую весну. За такой футбол ему точно не стыдно», — огорчается редакция Sport24.

Лоран Косьельни Капитан «Арсенала» Все складывалось не по плану. Думаю, нам очень не хватало движения, открываний для партнеров. Мы проигрывали единоборства. ЦСКА играл здорово, создавал моменты и реализовывал их. Это давило на нас, потому что забей они еще, мы бы вылетели. Я рад, что мы смогли отыграться, но наша игра была на ненадлежащем уровне для этой стадии турнира. Ждем жеребьевку, нам необходимо больше уверенности в своей игре

Эйфория длилась 75 минут

«Ливерпуль» пустил еврокубковые мечты «МанСити» по ветру Вторая победа команды Юргена Клоппа над дружиной Гвардиолы — в нашем обзоре прессы «Не смог доиграть матч Алан Дзагоев – после одного из стыков его пришлось поменять на Витиньо. При этом бразилец провёл один из лучших матчей сезона – и точно лучший этой весной. Играя на позиции атакующего полузащитника, он постоянно боролся за мяч, прессинговал соперников. И не страдал своей обычной болезнью – постоянными дальними ударами.

То, как Виктор Гончаренко изменил игру всех крайних защитников ЦСКА, вообще тяжело объяснить логикой. Бомбардир Георгий Щенников – это уже норма. Против "Арсенала" великий атакующий матч провел Кирилл Набабкин. Он бил головой в моменте с первым голом. А после перерыва добил мяч в сетку и устроил на стадионе ураган. Жаль, что в одном из эпизодов Уэлбек ушел как будто пешком именно от Набабкина. И так же легко обыграл его через 10 минут. отыгрался в стенку с партнером и открылся за спину Игнашевичу. Эйфория длилась целых 75 минут. И это удивительно много, учитывая статус соперника, кадровый проблемы и календарь ЦСКА.

После первого мяча фанаты ЦСКА запели: "Давай 3:0". Уже к перерыву аплодировали команде всем стадионом, будто она уже прошла дальше. Матч начали очень поздно, завтра всем на работу, но практически все зрители остались на трибунах до финального свистка. Это круто и непривычно для России. К выходу толпа ломанулась только после второго гола гостей. Но огромное количество людей остались благодарить игроков за матч», — восхищается атмосферой матча автор «Чемпионата» Павел Пучков.

ЦСКА — как «Рома» и «Ювентус»

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ Кинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников «Игра должна был стать формальностью, но с самого начала она подарила суперинтригу. Как и два дня подряд до этого.

ЦСКА заслужил такого сравнения. Своим уважением к еврокубкам, своим постоянством. И тем, что несмотря на колоссальные проблемы в составе, продолжает биться в Лиге Европы, хотя мог бы пожертвовать турниром, сохранив силы на финиш в России. Там ведь тоже все очень непросто.

Но на фоне эпохальных евроматчей наши разборки в премьер-лиге уходят на второй план. Согласитесь, мы даже не надеялись на интригу – любой результат кроме поражения уже воспринимался бы позитивно. Но ЦСКА мыслил масштабнее. И спасибо ему за это! 75 минут адреналина – оно того стоило.

Когда после 1:4 в первом матче ты к 50-й минуте во втором ведешь 2:0, это круто. Невзирая на итог. Да что там говорить, даже "Рома" свой второй забила на 58-й!

В это было сложно поверить, но во втором тайме, при счете 2:0, ЦСКА запер "Арсенал" на его половине, катал мяч в штрафной Чеха. Так, как это могли бы делать "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Только у англичан игроки за десятки миллионов евро, а у ЦСКА – Кучаев и Чалов с Набабкиным в тылу. Такой вот сплав молодости и опыта.

Наверное, у каждого российского клуба должен быть момент большого вдохновения в Европе. Вне зависимости от результата. ЦСКА дождался этого озарения в подходящий момент. Насколько безнадежно армейцы выглядели в Лондоне, настолько же азартно они пытались сотворить чудо в Москве», — восхищается армейцами автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Нервотрепка для Венгера

«Не сомневайтесь, "Арсенал" был потрясен до основания. То, что должно было быть рутинным матчем, превратилось в совершенно ненужный вечер нервотрепки для Арсена Венгера.

В итоге лондонцы обеспечили себе место в лиге полуфинала Лиги Европы. Но даю вам слово; они испыталис страх божий.

Проигрывающий 1:4 после первого матча ЦСКА в ответной матче обрушился на них, доведя счет до 2:0, всего один гол оставался, чтобы завершить ошеломляющий камбэк.

Русские были храбрыми и буйными. "Арсенал" был слабым и тусклым. Здесь в Москве Венгер ушел с одним очком. Повезло.

"Они заставляли мое сердце биться намного быстрее, чем я хотел, но мы играли против хорошей команды, и сегодня они показали, что у нас много проблем", — признался Венгер.

"Если вы посмотрите на игру, у нас были проблемы. Но после первой игры нам было трудно вернуться с таким же настроем".

В свете чудесного камбэка "Ромы" против "Барселоны" во вторник, Венгер предупредил своих игроков о том, какой риск несет самоуспокоенность перед матчем четверг вечером.

Очевидно, они не прислушались к его советам», — пишет автор Daily Mail Сэми Мокбел.

Первый за девять лет полуфинал

«А "Арсенал" остается "Арсеналом", у них никогда ничего не бывает простым. На протяжении большей части вечера игроки Арсена Венгера изо всех сил старались подражать выступлению "Барселоны" в матче с "Ромой", хотя вряд ли хотели этого. ЦСКА угрожал отыграть разницу в три мяча и так унизить "Арсенал", что французский тренер помнил был всю жизнь.

Тем не менее, хотя ЦСКА и забил два мяча, благодаря ударам в упор Федора Чалова и Кирилла Набабкина, и вовсю старался нанести решающий третий удар, который мог бы выбить "Арсенал", клуб Премьер-лиги нашел спасение в форме Дэнни Уэлбека. А Аарон Рэмси заработал ничью в компенсированное время.

Облегчение прокатилось по Венгеру и остальной скамейке "Арсенала", когда игрок сборной Англии забил за 15 минут до конца матча, дав гостям передышку, в которой они так остро нуждались.

Их шестиматчевая победная серия закончилась, и это была очень плохая командная игра с полным отсутствием уверенности в себе, но все, что имеет значение прямо сейчас, — это то, что надежды "Арсенала" на победу в Лиге Европы остаются живыми, и они добрались до своего первого европейского полуфинала за девять лет», — пишет автор The Guardian Стюард Джеймс.

Неудачная копия «Барселоны»

«Проведя большую часть прошлого десятилетия в тщетной попытке воспроизвести модель "Барселоны", "Арсенал" Арсена Венгера, наконец, едва не скопировал игру каталонского топ-клуба, но самым худшим образом.

Имея преимущество 4:1 в первом матче, "Арсенал" упал до счета 0:2 в ответном матче и столкнулся с очень серьезной угрозой, сразу после того, как всего 48 часов назад "Барселона" вылетела из еврокубков из-за одно из величайших камбэков в истории, устроенного "Ромой" с той же позиции, что и ЦСКА.

Поистине ужасная игра в полузащите позволила ЦСКА доминировать в матче, но первым же ударом в створ в матче, Дэнни Уэлбек забил на 75-й минуте, чтобы отправить "Арсенал" в полуфинал Лиги Европы, а также сохранить надежды клуба как на трофей, так и на Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Одним из главных факторов в пользу "Арсенала" было то, как выездной гол мгновенно изменил бы противостояние в их пользу, и когда ЦСКА пришлось рисковать, гости, наконец, смогли продемонстрировал игру в атаке. Рамси также забил в добавленное время, но окончательный результат 2:2 сильно льстит команде Венгера», — пишет автор The Telegraph Джереми Уилсон.