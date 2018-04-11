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    Прядкин: Сертификат стадиона в Перми действует до 31 мая, потом газон нужно заменить

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    Стадион «Звезда»
    На фото:Стадион «Звезда»
    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что для «Амкара» срок лицензии на использование нынешнего газона в Перми ограничен до 31 мая нынешнего года.

    «Вчера были достаточно жаркие дискуссии по вопросу стадиона "Звезда". Помимо заседания в РФС члены комиссии приезжали и в РФПЛ. Были даны жёсткие рекомендации, и нужные работы были проведены. Однако в заключении комиссии есть формулировка: "Ограничить срок действия тестового сертификата до 31 мая". То есть там нужна однозначная замена газона. Три игры провести можно, но есть жёсткое условие к этому стадиону — заменить газон», — передает слова Прядкина «Чемпионат».

    В текущем сезоне «Амкар» проведет домашние матчи с «Рубином» (14 апреля), «Спартаком» (29 апреля) и «Ахматом» (13 мая).

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