Прядкин: Сертификат стадиона в Перми действует до 31 мая, потом газон нужно заменить

Президент РФПЛрассказал, что длясрок лицензии на использование нынешнего газона в Перми ограничен до 31 мая нынешнего года.

«Вчера были достаточно жаркие дискуссии по вопросу стадиона "Звезда". Помимо заседания в РФС члены комиссии приезжали и в РФПЛ. Были даны жёсткие рекомендации, и нужные работы были проведены. Однако в заключении комиссии есть формулировка: "Ограничить срок действия тестового сертификата до 31 мая". То есть там нужна однозначная замена газона. Три игры провести можно, но есть жёсткое условие к этому стадиону — заменить газон», — передает слова Прядкина «Чемпионат».

В текущем сезоне «Амкар» проведет домашние матчи с «Рубином» (14 апреля), «Спартаком» (29 апреля) и «Ахматом» (13 мая).