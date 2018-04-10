Два игрока «Баварии» не сыграют против «Севильи» из-за травм

Об этом сообщил главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.
«Думаю, Артуро Видаль вернется к тренировкам в четверг, так что не сыграет с "Севильей". Алаба тренировался с командой, но последние несколько дней он отдыхал, поэтому мы не могли нагружать его по максимуму. Поэтому я думаю, что ему будет лучше потренироваться еще и вернуться в строй в субботу», — сказал Хайнкес.
Защитник «Севильи» пропустит ответный матч с «Баварией»
Матч «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля. Напомним, в первой встрече мюнхенцы выиграли со счетом 2:1.