Виллаш-Боаш назвал себя фанатом «Зенита»

Португальский специалистпризнался, что является фанатом «Зенита» и не исключил возможного возвращения в команду.

«Насчет возвращения пока точно сказать ничего не могу. Да, позиции "Зенита" в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золото.

Вообще для "Зенита" очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.

Я поддерживаю команды, с которыми мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается "Зенита", то да — я всегда буду фанатом этого клуба» — приводит слова Виллаш-Боаша «Российская газета».