«Лацио» победил «Зальцбург» в Риме

Римскийодержал домашнюю победу над австрийским(4:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Хозяева открыли счет на 8-й минуте — отличился полузащитник Сенад Лулич. Гости сравняли счёт на 30-й минуте, благодаря точному удару хавбека Валона Бериша с 11-метровой отметки.

На 49-й минуте гол на свой счет записал полузащитник римлян Марко Пароло. На 71-й минуте нападающий Такуми Минамино во второй раз сравнял счёт.

На 74-й минуте голом отметился полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон, а спустя две минуты форвард хозяев Чиро Иммобиле поставил победную точку.

Ответная игра состоится в Австрии 12 апреля.