«Лацио» победил «Зальцбург» в Риме

Хозяева открыли счет на 8-й минуте — отличился полузащитник Сенад Лулич. Гости сравняли счёт на 30-й минуте, благодаря точному удару хавбека Валона Бериша с 11-метровой отметки.
На 49-й минуте гол на свой счет записал полузащитник римлян Марко Пароло. На 71-й минуте нападающий Такуми Минамино во второй раз сравнял счёт.
На 74-й минуте голом отметился полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон, а спустя две минуты форвард хозяев Чиро Иммобиле поставил победную точку.
Ответная игра состоится в Австрии 12 апреля.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
«Лацио» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:2 (1:1)
Голы: Лулич, 8 (1:0). Бериша, 30 — с пенальти (1:1). Пароло, 49 (2:1). Минамино, 71 (2:2). Фелипе Андерсон, 74 (3:2). Иммобиле, 76 (4:2).«Лацио»: Стракоша, Баста (Габаррон, 65), Раду, де Фрай, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 85).«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер, Айдара (Вольф, 82), Даббур, Гульбраннсен (Минамино, 70).Предупреждения: Баста, 29. Лулич, 31. Пароло, 45. Шлагер, 83. Самассеку, 84.