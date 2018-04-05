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    «Лацио» победил «Зальцбург» в Риме

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Ред Булл Зальцбург
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» (4:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

    Хозяева открыли счет на 8-й минуте — отличился полузащитник Сенад Лулич. Гости сравняли счёт на 30-й минуте, благодаря точному удару хавбека Валона Бериша с 11-метровой отметки.

    На 49-й минуте гол на свой счет записал полузащитник римлян Марко Пароло. На 71-й минуте нападающий Такуми Минамино во второй раз сравнял счёт.

    На 74-й минуте голом отметился полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон, а спустя две минуты форвард хозяев Чиро Иммобиле поставил победную точку.

    Ответная игра состоится в Австрии 12 апреля.

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
    «Лацио» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:2 (1:1)
    Голы: Лулич, 8 (1:0). Бериша, 30 — с пенальти (1:1). Пароло, 49 (2:1). Минамино, 71 (2:2). Фелипе Андерсон, 74 (3:2). Иммобиле, 76 (4:2).«Лацио»: Стракоша, Баста (Габаррон, 65), Раду, де Фрай, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 85).«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер, Айдара (Вольф, 82), Даббур, Гульбраннсен (Минамино, 70).Предупреждения: Баста, 29. Лулич, 31. Пароло, 45. Шлагер, 83. Самассеку, 84.
    «Орлы» выйдут из игры«Лацио» — «Ред Булл». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги Европы 5 апреля
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