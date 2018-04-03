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    Дзюбе неприятно падать по зарплате в два раза

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о причинах ухода в аренду из «Зенита».

    «Я горю желанием играть, хочу доказать свою состоятельность, потому что многие сказали, что Дзюба уже не тот, уже зажрался, ему ничего не надо, бабло...

    Это у нас обычное явление: сначала тебя в грязь, потом ты царь, потом снова грязь. У меня в голове сидит фраза Слуцкого: "Встречай ругань и успех одинаково и помни, что эти голоса лживы".

    Я с этим лишний раз столкнулся сейчас, когда тебя все вроде бы списали, потом опять возродился, а стоит не забить одну-две игры – опять скажут...

    Гураму Аджоеву и губернатору огромное спасибо. Если бы они не включились, я мог бы в "Зените-2" сидеть.

    Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против "Зенита"

    Зарплата сократилась, но я не считаю, что это какое-то великое дело. Неприятно падать прилично по зарплате, в два раза, но я считаю, что тут даже выбора не было. Я, долго не думая, принял для себя решение. Для меня футбол всегда был на первом месте.

    Я в этом плане тертый калач. Уже в Томск съездил, в Ростов, и всегда приходилось падать в зарплате. Это нормально», — сказал Дзюба в эфире канала «Россия 24».

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