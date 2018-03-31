«Реал» без Роналду крупно обыграл «Лас-Пальмас»

Мадридскийв матче 30-го тура чемпионата Испании в гостях обыгралсо счетом 3:0.

На 26-й минуте. Гарет Бейл убежал по левой бровке на длинный пас Модрича, выскочил на свидание с Чичисолой и пробил над голкипером в дальний угол.

На 39-й минуте Лукас Васкес выиграл подбор в штрафной «Лас-Пальмас», получив удар по ноге от подбежавшего Кальери и заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.

На 51-й минуте Чимо срубил Бэйла в штрафной, задев валлийца в момент удара. Второй пенальти в ворота «Лас-Пальмаса» реализовал сам Гарет Бэйл.

Напомним, в этом матче не принял участия лидер «Реала» Криштиану Роналду. Португалец получил дополнительный отдых перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Реал» с 63 очками продолжает занимать третье место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с 21 очком на 18-м месте.