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    «Реал» без Роналду крупно обыграл «Лас-Пальмас»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 3:0.

    На 26-й минуте. Гарет Бейл убежал по левой бровке на длинный пас Модрича, выскочил на свидание с Чичисолой и пробил над голкипером в дальний угол.

    На 39-й минуте Лукас Васкес выиграл подбор в штрафной «Лас-Пальмас», получив удар по ноге от подбежавшего Кальери и заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.

    На 51-й минуте Чимо срубил Бэйла в штрафной, задев валлийца в момент удара. Второй пенальти в ворота «Лас-Пальмаса» реализовал сам Гарет Бэйл.

    Напомним, в этом матче не принял участия лидер «Реала» Криштиану Роналду. Португалец получил дополнительный отдых перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Реал» с 63 очками продолжает занимать третье место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с 21 очком на 18-м месте.

    Чемпионат Испании. 30-й тур
    «Лас-Пальмас» — «Реал» — 0:3 (0:2)
    Голы: Бэйл, 26 (0:1). Бензема, 39 — с пенальти (0:2). Бэйл, 51 — с пенальти (0:3).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел (Хайро, 46), Агиррегарай, Ксимо Наварро, Гальвес, Хави Кастельяно, Гомес (Экспосито, 46), Халилович, Аквилани, Момо (Эзекиль, 85), Кальери.«Реал»: Навас, Начо (Хакими, 29), Варан, Эрнандез, Вальехо, Модрич (Ковачич, 61), Каземиру (Льоренте, 62), Асенсио, Васкес, Бензема, Бэйл.Предупреждения: Момо, 36. Гальвес, 45+2. Ксимо Наварро, 51.
    Зидан не сможет – Роналду поможет«Лас-Пальмас» — «Рал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу 31 марта
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