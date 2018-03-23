Селихов: «Спартаку» будет очень тяжело догнать «Локомотив»

Вратарь «Спартака»поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

«Будет очень тяжело [догнать "Локомотив"]. У нас уже нет в запасе очной игры с "Локомотивом", и теперь нужно рассчитывать, что они сами оступятся. Понятно, что про себя тоже нужно не забывать.

Когда лидируешь, у тебя есть право на ошибку. А сейчас такая плотность, все очко в очко идем. Играешь вничью – выпадаешь из тройки. Будем биться до последнего.

Основные конкуренты в этой погоне? ЦСКА очень хорошо идет, "Краснодар" – игровая команда. "Зенит" отпадает? Я бы не стал загадывать.

Дает ли какое-то преимущество в плане свежести, физической готовности то, что ЦСКА еще играет в Лиге Европы? Не знаю. Может, у них действительно накапливается какая-то физическая усталость, перелеты. Возможно, это скажется. Но я бы предпочел играть в еврокубках. Европа есть Европа», — приводит слова Селиова rg.ru.