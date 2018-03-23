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    Кришито: Пятое место никак не соответствует нашим амбициям

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    Доменико Кришито
    На фото:Доменико Кришито
    Капитан «Зенита» Доменико Кришито считает, что у команды есть шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов.

    «Мы, конечно, очень недовольны тем, что вылетели из Лиги Европы. Да и в чемпионате все пока идет не очень хорошо. Понятно, что пятое место никак не соответствует нашим амбициям. Но нужно продолжать бороться. За каждый балл. Восемь матчей могут позволить нам если уж не выиграть золото, то точно попасть в Лигу чемпионов.

    Травмы Мамманы и Кокорина? Это тоже часть глобальной неудачи, которая навалилась на команду. Но как это ни странно, травмы, считаю, должны сплотить нас еще больше. Теперь каждый обязан играть и за себя, и за них», — приводит слова итальянца «Матч ТВ».

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